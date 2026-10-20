Даже привитому от туберкулеза ребенку необходимо регулярно проходить профилактические обследования, поскольку вакцинация не гарантирует полной защиты от заражения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ В Херсонской обла...
- ЛЛ Глава Nvidia Джен...
- ГБ В Одессе паника, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым