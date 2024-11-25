Регулировка движения противника с помощью FPV-дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», в районе Торецка.
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Регулировка движения противника с помощью FPV-дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», в районе Торецка.
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