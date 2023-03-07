Военное обозрение

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Японское агентство аэрокосмических исследований инициировало самоуничтожение ракеты-носителя H3 во время первого запуска

Японское агентство аэрокосмических исследований инициировало самоуничтожение ракеты-носителя H3 во время первого запуска

Неудачей закончилась попытка японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) вывести на орбиту спутник для наблюдения за стихийными бедствиями ALOS-3 при помощи новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3.

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