«Страшное время»: финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова дала предсказание о конфликте в Израиле АнастасияКажетта Ахмеджанова, звезда популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов», вновь удивила своих поклонников своим предсказательным даром.
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