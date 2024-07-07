На ВДНХ стартовал фестиваль «Вкусы России»

В нем принимают участие около 330 производителей из более чем 70 субъектов РФ. Через продукты и блюда они рассказывают об истории и культуре своих регионовВ Москве, на ВДНХ, открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России 2024».
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