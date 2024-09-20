Политолог Долгов: Иран и США могут начать прямые переговоры даже при Трампе

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что прямые переговоры США и Ирана, касающиеся ядерного оружия, могут начаться даже в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах США.
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