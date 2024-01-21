Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Ирина Александровна
    Хорошо сказано.Факты вскрылись. ...
  • Галина Назарова
    не надо сказок, поцоватый.....ножом не убьешь сколько  бомба убивает и рушитФакты вскрылись. ...
  • Валентин Щербаков
    Фашистских евреев Израиля надо расстрелять или отправить в газовые камеры и уничтожить....Это гитлеровцы в натуре!!!Факты вскрылись. ...

Факты вскрылись. Израиль финансировал ХАМАС

Факты вскрылись. Израиль финансировал ХАМАС

Совсем скоро исполнится четыре месяца новому витку военных действий между палестинским движением сопротивления и Израилем.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Фашистских евреев Израиля надо расстрелять или отправить в газовые камеры и уничтожить....Это гитлеровцы в натуре!!!
Ответить
11 час.
ГН
Галина Назарова
не надо сказок, поцоватый.....ножом не убьешь сколько  бомба убивает и рушит
Ответить
11 час.
ИА
Ирина Александровна
Хорошо сказано.
Ответить
5 час.

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