Совсем скоро исполнится четыре месяца новому витку военных действий между палестинским движением сопротивления и Израилем.
Факты вскрылись. Израиль финансировал ХАМАС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Фашистских евреев Израиля надо расстрелять или отправить в газовые камеры и уничтожить....Это гитлеровцы в натуре!!!
Ответить
11 час.
ГН
Галина Назарова
не надо сказок, поцоватый.....ножом не убьешь сколько бомба убивает и рушит
Ответить
11 час.
ИА
Ирина Александровна
Хорошо сказано.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии