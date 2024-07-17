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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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17 июля в народном календаре интересная дата – Андрей Налива (полагаем

17 июля в народном календаре интересная дата – Андрей Налива (полагаем, то тут все-таки про яблоки наливные, а не про "наливай да пей").

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