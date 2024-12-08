В городе ХМАО дрифтеры устроили опасные гонки на главной площади. Видео

В Пыть-Яхе (ХМАО) неизвестные на автомобилях устроили дрифт на главной городской площади. Депутат гордумы Людмила Завадская стала свидетелем случившегося и поделилась, что в этот момент там же дети катались с горки и могли легко угодить под колеса авто.
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