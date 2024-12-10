Экс-участница «ВИА Гры» Альбина Джанабаева отменила концерт в Испании из-за отсутствия спроса на билеты

Из-за отсутствия спроса на билеты Альбина Джанабаева отменила концерт в Испании Альбина Джанабаева собиралась представить публике свою сольную программу, но оказалось, что в Европе певица не пользуется популярностью.
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