Видеотрансляция жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинал вышли следующие клубы: «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Бенфика» и «Вильярреал».

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