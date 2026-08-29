❓Крымчанам рассказали, как обезопасить свой цифровой счет Президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый сообщил, что нельзя никому передавать данные для входа в банковские приложения или PIN-коды.
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