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МОСИНФОРМ

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Двадцать жилых домов капитально отремонтируют в Зеленограде в 2026 году

Двадцать жилых домов капитально отремонтируют в Зеленограде в 2026 году

В 2026 году по столичной программе капитального ремонта жилого фонда обновят 20 домов в Зеленоградском административном округе.

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