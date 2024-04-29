На пожары в Амурскую область перебросят якутских 50 парашютистов и десантников

В пресс-службе федеральной Авиалесоохраны заявили, что более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения перебросят в Амурскую область, где из-за сухой и теплой погоды введен режим повышенной готовности.
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