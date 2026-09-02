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Симигин: власти принимают ряд инициатив для авиадоступности Дальнего Востока

Симигин: власти принимают ряд инициатив для авиадоступности Дальнего Востока

В России разработаны ряд мер по повышению авиационной доступности Дальнего Востока и Арктики, заявил член Комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Симигин («Единая Россия»).

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