Президент Финляндии с женой посетят Францию с 25 по 29 июля

Президент Финляндии Александр Стубб намерен посетить Францию с 25 по 29 июля. Там он примет участия в мероприятиях, посвященных Олимпийским играм-2024, сообщается в коммюнике на сайте финского президента в четверг.
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