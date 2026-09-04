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ЛДПР выдвинула инициативу о запрете въезда семей мигрантов

ЛДПР выдвинула инициативу о запрете въезда семей мигрантов

Мера не должна затронуть квалифицированных специалистов — для них правила предлагают оставить прежними ЛДПР предложила запретить мигрантам ввозить в Россию членов своих семей.

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