Шоу-бизнес: Нет накоплений, машины и даже работы: Как живет Игорь Волков после неудачного брака с Людкой из фильма «Любовь и голуби»

Игорь Волков стал известен широкой публике после роли в фильме «Михайло Ломоносов». Эта работа принесла ему признание — преподаватели восхищались его талантом, а режиссёры буквально выстраивались в очередь за сотрудничеством с молодым дарованием.
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