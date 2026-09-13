ПВО уничтожила три украинских дрона над Пензенской областью

Ночью над Пензенской областью силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что один дрон уничтожили на границе города Пензы, затем были ликвидированы ещё два.
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