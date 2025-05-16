The Precinct получит масштабные обновления: разработчики нацелены на улучше...

The Precinct получит масштабные обновления: разработчики нацелены на улучшения и прислушиваются к игрокамПосле релиза криминального боевика The Precinct студия Fallen Tree Games раскрыла планы по развитию проекта и активно работает над улучшением игры.
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