Юрий Кот: Мы не Украина, а вполне самодостаточное государство

Аршак Меликджанян

надо бы в ответ на санкции вводит свои, например не можем производить транзакции - уничтожит кабеля между ес и сша и пусть вместо электронных платежей переводы делают как в анекдоте факсом. ну и спутники до кучи, а что санкции так санкции, а сильно недовольным можно и булавой............