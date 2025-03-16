Белый дом усилил санкционное давление на нашу страну. Команда Трампа отказалась продлить генеральную лицензию 8L, которая позволяла проводить международные финансовые операции по оплате за российские энергоресурсы.
Юрий Кот: Мы не Украина, а вполне самодостаточное государство
Комментарии
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Аршак Меликджанян
надо бы в ответ на санкции вводит свои, например не можем производить транзакции - уничтожит кабеля между ес и сша и пусть вместо электронных платежей переводы делают как в анекдоте факсом. ну и спутники до кучи, а что санкции так санкции, а сильно недовольным можно и булавой............
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39 мин.
Юрий Кушнарев
это после 2014г.А раньше вполне себе приличный хохлопитек.
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33 мин.
Юрий Кушнарев
их как грязи сейчас на ТВ.Крикливые,неумные,но энергичные.Сидят и ждут,болтая за деньги,когда наши солдаты освободят окраину и большинство из них ринется туда за новыми должностями и новыми доходами.
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28 мин.
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