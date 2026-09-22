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Экс-вице-губернатор Белгородской области Полежаев погиб в зоне СВО

Экс-вице-губернатор Белгородской области Полежаев погиб в зоне СВО

Бывший вице-губернатор Белгородской области, экс-мэр Белгорода Константин Полежаев, отправившийся на фронт из-под стражи по контракту с Минобороны России, погиб в зоне проведения спецоперации, рассказал его сын.

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