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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский министр рассказала, кто в ответе за то, что дети оскорбляют учителей

Алтайский министр рассказала, кто в ответе за то, что дети оскорбляют учителей

Разговор об оскорблении педагогов зашел на сессии Алтайского Заксобрания 19 февраля Депутаты АКЗС на сессии 29 февраля приняли законопроект, закрепляющий право учителей на уважение достоинства и защиту от оскорблений.

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Комментарии
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Михаил
НАДО НЕ СОПЛИ ЖЕВАТЬ, А ШТРАФОВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПО СТАТЬЕ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА, ТОГДА ДЕТИ НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ ПОЧУВСТВУЮТ, ЧТО ТАКОЕ РОДИТЕЛЬСКИЙ ГНЕВ И ЛАСКА РЕМНЯ.
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17 час.

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