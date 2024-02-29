Алтайский министр рассказала, кто в ответе за то, что дети оскорбляют учителей

Михаил

НАДО НЕ СОПЛИ ЖЕВАТЬ, А ШТРАФОВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПО СТАТЬЕ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА, ТОГДА ДЕТИ НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ ПОЧУВСТВУЮТ, ЧТО ТАКОЕ РОДИТЕЛЬСКИЙ ГНЕВ И ЛАСКА РЕМНЯ.