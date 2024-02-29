Алтайский министр рассказала, кто в ответе за то, что дети оскорбляют учителей

Разговор об оскорблении педагогов зашел на сессии Алтайского Заксобрания 19 февраля Депутаты АКЗС на сессии 29 февраля приняли законопроект, закрепляющий право учителей на уважение достоинства и защиту от оскорблений.
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