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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Сегодня продолжается празднование Дня Наро-Фоминского городского округа и Дня города воинской славы Наро-Фоминска.

Сегодня продолжается празднование Дня Наро-Фоминского городского округа и Дня города воинской славы Наро-Фоминска.

Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель от всей души пожелал Наро-Фоминску благополучия и процветания, всем жителям города здоровья, счастья и мирного неба над головой!´Рад, что традиционно ни один наш праздник не обходится без представителей наших побратимов.

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