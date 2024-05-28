Сегодня продолжается празднование Дня Наро-Фоминского городского округа и Дня города воинской славы Наро-Фоминска.

Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель от всей души пожелал Наро-Фоминску благополучия и процветания, всем жителям города здоровья, счастья и мирного неба над головой!´Рад, что традиционно ни один наш праздник не обходится без представителей наших побратимов.