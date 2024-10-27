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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Лады» долги по зарплате игрокам за сентябрь. Клуб планирует погасить их в середине ноября

Ранее стало известно, что тольяттинский клуб имеет задолженность за сентябрь. «Есть небольшие задержки в поступлении средств.

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