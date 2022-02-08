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Байден и Шольц разошлись в риторике относительно «Северного потока — 2»

Байден и Шольц разошлись в риторике относительно «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден принял в Белом доме канцлера ФРГ Олафа Шольца. Первая личная встреча американского президента и немецкого канцлера должна была подтвердить, что позиции США и Германии по вопросу политического кризиса вокруг Украины едины.

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