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ЕР: отслуживший в зоне СВО депутат ГД Сокол хочет участвовать в выборах главы Хакасии

ЕР: отслуживший в зоне СВО депутат ГД Сокол хочет участвовать в выборах главы Хакасии

Штаб "Единой России" в Хакасии сообщил РИА Новости, что депутат Государственной думы Сергей Сокол, который вернулся в Хакасию после службы в зоне проведения спецоперации на Украине, заявил о своем намерении принять участие в выборах главы региона.

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