Гроссмейстер показал солдатам как побеждать уже на ходе «е2-е4»

Крымчанин Сергей Карякин провел мастер-класс для десятка бойцов группировки «Центр». Сначала Карякин ответил на вопросы и ходе брифинга заявил: «Когда выступаешь за сборную России – это особая гордость» и «Я в первый же день поддержал СВО и в первый же день в информационной войне в нее вступил».