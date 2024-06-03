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Гроссмейстер показал солдатам как побеждать уже на ходе «е2-е4»

Гроссмейстер показал солдатам как побеждать уже на ходе «е2-е4»

Крымчанин Сергей Карякин провел мастер-класс для десятка бойцов группировки «Центр». Сначала Карякин ответил на вопросы и ходе брифинга заявил: «Когда выступаешь за сборную России – это особая гордость» и «Я в первый же день поддержал СВО и в первый же день в информационной войне в нее вступил».

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