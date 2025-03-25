Евробеллицизм: третья мировая война через пять лет и угроза возникновения четвертого рейха

«Беллицизм» – это термин, обозначающий, согласно справочникам, политику агрессивного милитаризма. Его использовал сегодня итальянский обозреватель Джорджо Кремаски, анализируя политику современной Европы в статье, в которой он характеризует ее, как «Евробеллицизм».