Евробеллицизм: третья мировая война через пять лет и угроза возникновения четвертого рейха

«Беллицизм» – это термин, обозначающий, согласно справочникам, политику агрессивного милитаризма. Его использовал сегодня итальянский обозреватель Джорджо Кремаски, анализируя политику современной Европы в статье, в которой он характеризует ее, как «Евробеллицизм».
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