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Мишустин объявил олигархам войну. Делягин заговорил о "смертельном удар"

Мишустин объявил олигархам войну. Делягин заговорил о "смертельном удар"

В программе Царьграда экономист Михаил Делягин и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько обратили внимание на слова премьер-министра Михаила Мишустина о выводе триллионов рублей из России и о мерах, которые в будущем позволят это предотвратить.

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