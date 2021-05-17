Мишустин объявил олигархам войну. Делягин заговорил о "смертельном удар"

В программе Царьграда экономист Михаил Делягин и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько обратили внимание на слова премьер-министра Михаила Мишустина о выводе триллионов рублей из России и о мерах, которые в будущем позволят это предотвратить.
В программе Царьграда экономист Михаил Делягин и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько обратили внимание на слова премьер-министра Михаила Мишустина о выводе триллионов рублей из России и о мерах, которые в будущем позволят это предотвратить.
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