ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

виктор сапожков

Эта компания вообще бессовестная. Купили билеты с Тараза в Москву но в связи с ковидом рейс отменили, дали ваучеры и обещали в течении трех лет погасить задолженость, но прошло уже пять лет а от компании ни слуху ни духу, все телефоны заблокированы и вразумительного ответа нет! Куда еще обращаться не знаем.