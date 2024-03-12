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ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за неисполнения ранее выданного предупреждения, сообщили в Telegram-канале ведомства.

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Комментарии
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виктор сапожков
Эта компания вообще бессовестная. Купили билеты с Тараза в Москву но в связи с ковидом рейс отменили, дали ваучеры и обещали в течении трех лет погасить задолженость, но прошло уже пять лет а от компании ни слуху ни духу, все телефоны заблокированы и вразумительного ответа нет! Куда еще обращаться не знаем.
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