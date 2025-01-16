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Царьград

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Зеленский: без армии Украины ЕС не сможет противостоять России

Зеленский: без армии Украины ЕС не сможет противостоять России

Владимир Зеленский заявил, что Европа не способна противостоять России без помощи украинской армии. По его мнению, страны ЕС не готовы к войне, так как представляют иную цивилизацию.

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