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Арест «апостольского пророка» помог спасти 250 детей: найдены могилы младенцев

Арест «апостольского пророка» помог спасти 250 детей: найдены могилы младенцев

Полиция Зимбабве арестовала “апостольского пророка” и спасла 251 ребенка из его комплекса. Мужчина, называющий себя пророком, арестован вместе с семью помощниками “за преступную деятельность, включающую жестокое обращение с несовершеннолетними”.

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