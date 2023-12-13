Могилевские евреи празднуют Хануку. Фото.

Фото: Роман РуцкийХанука - это праздник света и свечей. Его празднуют в память о великом чуде, которое произошло во II веке до нашей эры в древнем Израиле во время повторного освящения Храма, после победы еврейских повстанцев над войсками селевкидского царя Антиоха.