Могилевские евреи празднуют Хануку. Фото.

Фото: Роман РуцкийХанука - это праздник света и свечей. Его празднуют в память о великом чуде, которое произошло во II веке до нашей эры в древнем Израиле во время повторного освящения Храма, после победы еврейских повстанцев над войсками селевкидского царя Антиоха.
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