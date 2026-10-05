Инцидент произошел 22 мая этого года, а отчет о нем OpenAI опубликовала 2 октября. Модель работала помощником исследователя и имела доступ к Slack команды, отвечающей за развертывание агентов.
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