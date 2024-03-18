Куда сходить: интересные мероприятия 19 марта в Крыму

ВЫСТАВКА Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» (г. Симферополь, ул. Археологическая, 1) Экспозиция «Древняя столица» 6+ До 16 марта 2025 В музее доступна экспозиция под открытым небом — территория Южного дворца древнего городища Неаполь Скифский.
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