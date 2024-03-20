Диверсификация нефтянки

Перераспределения экспорта российской нефти в 2022 и 2023 годах.По мере разворота потоков на другие направления, поступательно снижалась дисконтная скидка, что позволило России выиграть время для завершения разворота и торпедировать стратегию США с "ценовыми потолками", в результате чего РФ уверенно продает свою нефть выше ценового потолка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии