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Царьград

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Врачи назвали инфекцию, вызывающую кровавый кашель у жителей России

Врачи назвали инфекцию, вызывающую кровавый кашель у жителей России

Кашель с кровью и высокая температура напугали многих пациентов.В конце марта во многих регионах России зафиксированы случаи заболевания с характерными симптомами.

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