Хотел на СВО – попал под стражу: глава администрации Печера арестован за взятку

Глава администрации города Печера заключен под стражу: его подозревают в получении взятки.Валерия Серова, главу администрации муниципального района Печера, а также его первого бывшего зама Андрея Канищева задержали в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору.