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Квалификация ЧМ-2026. Бразилия в гостях у Венесуэлы, Аргентина сыграет с Парагваем, Уругвай против Колумбии

Сборная Бразилии сыграет в гостях с Венесуэлой, Аргентина – с Парагваем, Уругвай примет Колумбию. Квалификация ЧМ-2026 Южная Америка 11-й тур Венесуэла – Бразилия Дата проведения 15 ноября, 00:00, «Estadio Monumental de Maturín» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Парагвай – Аргентина Дата проведения 15 ноября, 02:30, «Эстадио Дефенсорес дель Чако» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Эквадор – Боливия Дата проведения 15 ноября, 03:00, «Estadio Monumental Banco Pichincha» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Уругвай – Колумбия Дата проведения 16 ноября, 03:00, «Сентенарио» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Перу – Чили Дата проведения 16 ноября, 04:30, «Монументаль» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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