Захарова: G7 занялась воровством, выделив Украина кредит за счет активов России

Страны G7 в своей поддержке Украины опустились до воровства. Так прокомментировала решение о выделении кредита на 50 миллиардов долларов за счет дохода от замороженных российских активов официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.