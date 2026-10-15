Арбитражный суд Челябинской области включил долг Олега Лакницкого перед московским ООО «Гринфлайт» в размере 19,8 млн рублей в реестр кредиторов на фоне процедуры его личного банкротства.
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