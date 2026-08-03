Ura.ru: 4 августа отмечают день памяти святой Марии Магдалины и преподобного Корнилия Переяславского

4 августа в календаре множество различных праздников. В России отмечают день памяти святой Марии Магдалины и преподобного Корнилия Переяславского, а в мире — День рождения шампанского и День одиноких работающих женщин, написало Ura.
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