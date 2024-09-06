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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Юдин: «СМИ должны поднимать интерес к хоккею, чтобы было больше позитива в КХЛ, а не слухов и скандалов» 

«Смотрел трансляцию матча из Магнитогорска между местным «Металлургом» и СКА. Отличный хоккей в исполнении двух команд.

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