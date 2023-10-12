Какой сегодня праздник, 13 октября 2023 года: церковный праздник Михаил Соломенный отмечают в России Анна Чернышова13 октября 2023 года, в эту пятницу, по древним славянским традициям был отмечен особый церковный праздник — Михаил Соломенный.