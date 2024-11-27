Кабмин не поддержал проект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

Законопроект, инициированный руководителем фракции Сергеем Мироновым и депутатом Александром Ремезковым, был направлен на изменение Налогового кодекса с целью улучшения социальной защиты граждан, получающих пособия в случае временной нетрудоспособности.
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