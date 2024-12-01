Суд с ароматом Нового года: россиянин заработал 42 миллиона на мандариновой афере

Житель Новороссийска провернул мандариновую аферу на 42 миллиона рублей. Удалось почти все — и выманить деньги, и получить их, и некоторое время порадоваться, но не скрыться с огромной суммой от следствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии