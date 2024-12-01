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Суд с ароматом Нового года: россиянин заработал 42 миллиона на мандариновой афере

Суд с ароматом Нового года: россиянин заработал 42 миллиона на мандариновой афере

Житель Новороссийска провернул мандариновую аферу на 42 миллиона рублей. Удалось почти все — и выманить деньги, и получить их, и некоторое время порадоваться, но не скрыться с огромной суммой от следствия.

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