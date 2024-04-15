Петербург присоединился к тестированию системы ГАС «Выборы» 2.0

По результатам тренировки примут решение о её применении в единый день голосования Петербург присоединился к общероссийской тренировке и тестированию новой государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии