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Петербургский дневник

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Петербург присоединился к тестированию системы ГАС «Выборы» 2.0

Петербург присоединился к тестированию системы ГАС «Выборы» 2.0

По результатам тренировки примут решение о её применении в единый день голосования Петербург присоединился к общероссийской тренировке и тестированию новой государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» 2.

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