В Томске создан Центр примирительных процедур (медиации) при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Томской области

Приказ о создании Центра накануне подписал бизнес-омбудсмен Игорь Браниште. В рамках Центра предпринимателям будет оказываться содействие в проведении примирительных процедур (медиации) с участием в качестве посредника независимого лица (медиатора).
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