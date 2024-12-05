Магнитная буря 6 декабря: что ждет метеозависимых и почему космическая погода стала важной частью прогноза Ольга ВайленкоВ последние годы прогнозы магнитных бурь стали популярной темой для обсуждения.
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